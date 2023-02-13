Большой 15-дюймовый MacBook Air могут представить этой весной

Apple каждый год радует своих поклонников новинками, и в этом году многие ожидают выхода новых ноутбуков, а также монитора.

Недавно стало известно что «яблочная» компания в очередной раз перенесла релиз новой модели монитора, теперь авторитетный источник сообщает, что в апреле выйдет большой MacBook Air.

Это будет 15,5-дюймовая модель, в основе которой ляжет процессор M3, созданный по техпроцессу 3 нм.

Сейчас на рынке есть MacBook Air с 13 и15-дюймовым экраном, они отличаются не только размером и дизайном, но еще и платформой.