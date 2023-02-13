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Большой 15-дюймовый MacBook Air могут представить этой весной

Автор На чтение 1 мин Просмотров 16 Опубликовано

Apple каждый год радует своих поклонников новинками, и в этом году многие ожидают выхода новых ноутбуков, а также монитора.
Недавно стало известно что «яблочная» компания в очередной раз перенесла релиз новой модели монитора, теперь авторитетный источник сообщает, что в апреле выйдет большой MacBook Air.

Это будет 15,5-дюймовая модель, в основе которой ляжет процессор M3, созданный по техпроцессу 3 нм.

Сейчас на рынке есть MacBook Air с 13 и15-дюймовым экраном, они отличаются не только размером и дизайном, но еще и платформой.

MacBook Air
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