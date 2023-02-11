Компания Apple вновь отложила релиз собственного монитора с подсветкой mini-LED

В первом квартале не стоит ожидать выход монитора от компании Apple, об этом написал портал Macrumors со ссылкой на аналитика Росса Янга.

Apple в первом квартале панировала выпустить mini-LED монитор с поддержкой ProMotion — это 27-дюймовая панель, выход которой в очередной раз перенесли.

Изначально его должны были выпустить в июне прошлого года, потом выход запланировали на октябрь, но незадолго до презентации выход снова перенесли на первый квартал 2023 года.

Источник не исключает, что mini-LED монитор покажут в ходе летней конференции WWDC, а возможно осенью.

По слухам монитор получит экран с частотой обновления 120 Гц, а само устройство будет средним между Apple Studio Display и Apple Pro Display XDR.