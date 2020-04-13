Bloomberg: новые iPhone будут похожи на последние iPad

Авторитетному агентству Bloomberg удалось узнать некоторые подробности про будущие iPhone.

По данным зарубежных журналистов, в новых смартфонах от компании Apple внешность будет похожа на новые iPad.

Также агентство Bloomberg подтвердило старые слухи, что все модели iPhone будут поддерживать 5G.

Помимо этого, агентство написало про новые аксессуары. Так, американская компания выпустит уменьшенную версию колонки HomePod и метку Apple Tags, которая нужна для отслеживания местоположения вещей, к которым она будет прикреплена.