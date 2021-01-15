Apple выпустит ноутбуки MacBook Pro с ARM-процессором и безрамочным экраном

Новые ноутбуки серии MacBook Pro получат магнитную зарядку MagSafe.

Авторитетный инсайдер Минг-Чи Куо, который часто предоставлял достоверную информацию про будущую технику Apple, рассказал про MacBook Pro 2021 модельного года.

По данным инсайдера, американская компания из линейки уберет 13-дюймовую модель, а вместо нее появится 14-дюймовая.

Также новые модели получат магнитную зарядку MagSafe. Помимо этого «яблочные» ноутбуки будут выпущены на базе фирменного ARM-процессора.

Экраны MacBook Pro 2021 модельного года получат очень тонкие рамки и по внешнему виду станут напоминать iPad Pro и iPhone 12, а точнее у них будут плоские шлифованные грани.

Источник пишет, что Apple у своих ноутбуков еще уберет панель Touch Bar, вместо которой вернут функциональные клавиши.