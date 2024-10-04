Базовые Samsung Galaxy S25 получат процессор Dimensity 9400

Вероятно в зависимости от рынка и модели линейки будут использоваться разные процессоры.

Инсайдеры стали публиковать множество сообщений в Сети, которые касаются процессоров флагманов. По одной из версий, в базовой модели Galaxy S25 будет использоваться процессор Dimensity 9400. Этот же процессор может появится и в модели S25+.

Единственной моделью с Snapdragon 8 Gen 4 может оказаться Galaxy S25 Ultra.

Причиной такого решения стала растущая стоимость компонентов. Чип Dimensity 9400 стоит $155, что значительно ниже стоимости Snapdragon 8 Gen 4. Более того, новое решение от MediaTek даже дешевле Snapdragon 8 Gen 3, который стоит $200.

Ожидается, что новинки от MediaTek и Qualcomm будут производиться по 3-нм техпроцессу TSMC и будут иметь схожий уровень производительности.

Это не первый случай, когда Samsung использует чипы MediaTek: в 2024 году компания оснастила свои планшеты Galaxy Tab S10 чипом MediaTek 9300+, тогда как их предшественники работали на Snapdragon 8 Gen 2.

Также есть сообщения об использовании в смартфонах и собственных процессоров Exynos 2500, но для каких моделей и рынков они будут доступны, пока не понятно.