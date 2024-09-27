Главная » Новости

Представлены премиальные Samsung Galaxy Tab S10 Ultra и Galaxy Tab S10 + с ИИ

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Samsung представила новые планшеты Galaxy Tab S10, включая модели Galaxy Tab S10 Ultra и Galaxy Tab S10+. Эти устройства используют технологии искусственного интеллекта для улучшения работы с контентом.

Представлены премиальные Samsung Galaxy Tab S10 Ultra и Galaxy Tab S10 + с ИИ

Galaxy Tab S10 Ultra имеет 14,6-дюймовый экран Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2960 x 1848 и частотой обновления 120 Гц.

Планшет работает на процессоре MediaTek Dimensity 9300+ и доступен с 12 или 16 ГБ оперативной памяти. Он поддерживает функции ИИ, такие как помощь при создании заметок и рукописного ввода, а также управляет устройствами SmartThings.

У планшета две основные камеры на 13 и 8 Мп, а также фронтальные камеры на 12 Мп. Galaxy Tab S10 Ultra поддерживает Wi-Fi 7, 5G и Bluetooth 5.3, а его аккумулятор имеет емкость 11 200 мАч. Предварительные заказы начинаются с 1200 долларов за модель на 256 ГБ.

Представлены премиальные Samsung Galaxy Tab S10 Ultra и Galaxy Tab S10 + с ИИ

Galaxy Tab S10+ с 12,4-дюймовым экраном имеет разрешение 2800 x 1752 и также поддерживает 120 Гц. Он оснащен такой же задней камерой, но фронтальная камера только на 12 Мп.

Аккумулятор в этой модели на 10 090 мАч, а цена начинается от 999 долларов за 256 ГБ. Оба планшета доступны в цветах Moonstone Gray и Platinum Silver, и предварительные заказы уже открыты.

Представлены премиальные Samsung Galaxy Tab S10 Ultra и Galaxy Tab S10 + с ИИ

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.