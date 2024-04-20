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Автобренд Hongqi анонсировал выход своего первого смартфона

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Китайский производитель автомобилей Hongqi готовится к выпуску своего первого смартфона под названием Hongqi Phone. Бренд Hongqi принадлежит компании FAW, которая также представлена на российском рынке.

Автобренд Hongqi анонсировал выход своего первого смартфона

Одной из особенностей флагманского смартфона Hongqi Phone будет его глубокая интеграция с автомобилями Hongqi.

Пользователи смогут управлять функциями автомобиля с помощью смартфона, а также наоборот. Подобные решения ранее представляли другие китайские автопроизводители, такие как Nio и Geely.

Поставщиком компонентов для Hongqi Phone будет компания Ecarx, которая принадлежит Geely. Пока неизвестно, каким будет дизайн смартфона, но возможно, он будет напоминать устройства Meizu. Другие подробности пока не известны.

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