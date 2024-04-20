Автобренд Hongqi анонсировал выход своего первого смартфона

Китайский производитель автомобилей Hongqi готовится к выпуску своего первого смартфона под названием Hongqi Phone. Бренд Hongqi принадлежит компании FAW, которая также представлена на российском рынке.

Одной из особенностей флагманского смартфона Hongqi Phone будет его глубокая интеграция с автомобилями Hongqi.

Пользователи смогут управлять функциями автомобиля с помощью смартфона, а также наоборот. Подобные решения ранее представляли другие китайские автопроизводители, такие как Nio и Geely.

Поставщиком компонентов для Hongqi Phone будет компания Ecarx, которая принадлежит Geely. Пока неизвестно, каким будет дизайн смартфона, но возможно, он будет напоминать устройства Meizu. Другие подробности пока не известны.