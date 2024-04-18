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Первый смартфон автомобильного бренда Polestar показали на видео

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Автомобильная марка Polestar, которая занимается производством электрокаров, намерена выйти на рынок смартфонов.

Первый смартфон автомобильного бренда Polestar показали на видео

Главной целью компании является выпуск смартфона, который будет тесно интегрирован с их автомобилями. Предварительно известно, что устройство создается в сотрудничестве с Meizu.

Премьера новинки должна пройти 23 апреля. Также сообщается, что устройство прошло сертификацию для продаж в Китае. Незадолго до дебюта в сети распространили видео, где показали первый смартфон Polestar.

В видео показали модель в белом корпусе с интересным дизайном. Экран смартфона будет плоским, с тонкими рамками и круглым вырезом вверху по центру для размещения селфи-камеры.

Неофициальные данные указывают на то, что экран будет иметь соотношение сторон 21:9 и диагональ более 6,5″, что позволит ему занимать 91,5% площади передней панели.

На задней стороне устройства будет располагаться камера-«светофор», состоящая из трех датчиков изображения и кольцевой LED-вспышки.

Кнопки включения и регулировки громкости будут находиться по правому краю корпуса, а на нижнем торце будут размещены USB-порт, динамик, слот для SIM-карты и микрофон.

 

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