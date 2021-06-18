Российский AliExpress опубликовал данные нового исследования, которое показало, какие игровые смартфоны пользуются спросом у россиян.

Так, по состоянию на начало лета самым востребованным на площадке оказался Asus ROG Phone 5, в котором установлен процессор Snapdragon 888.

Также россияне покупали Nubia Red Magic 6 и Black Shark 4. Пользователи в среднем готовы тратить на игровые аппараты от 39 до 50 тыс. рублей.

Еще стало известно, что спрос на игровые аппараты в мае увеличился в 4,3 раза. Если говорить об аксессуарах, то самыми популярными оказались накладные геймпады с держателем для мобильного телефона.

В этой категории спрос увеличился в 3,7 раза, а больше всего продавались устройства от GameSir и Tectinter с виброотдачей. За один геймпад россияне готовы отдать от 400 до 1 7000 рублей.

Среди аксессуаров востребованными еще являются специальные игровые кулеры для смартфонов, гарнитуры дополненной реальности для мобильных устройств и специальные игровые наушники.