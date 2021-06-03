Игровой смартфон ASUS ROG Phone 5 оценили в России в 89 990 рублей

В России серия игровых смартфонов пополнилась моделью Asus ROG Phone 5.

Эта компания недавно начала предлагать флагманские Zenfone 8 и Zenfone 8 Flip, а теперь очередь дошла до мощного полноценного игрового аппарата ROG Phone 5. Новинку можно будет приобрести по цене 89 990 рублей.



Напомним, в ROG Phone 5 установили 6,67-дюймовый экран с частотой обновления 144 Гц. Разрешение AMOLED панели составляет 2448 на 1080 пикселей.

В устройстве также установили стереодинамики и аккумулятор на 6000 мАч. В основе игрового смартфона лежит самый мощный на данный момент процессор — Snapdragon 888, который дополнили 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной.

Позже компания обещает на наш рынок привезти версии 8/128 ГБ и 12/256 ГБ, которые будут предлагать за 71 990 и 79 990 рублей.

ROG Phone 5 получил ультразвуковые сенсоры на боковых гранях, которые активируются в игровом режиме и служат как кнопки для управления игрой.