Asus ROG 8 Pro возглавил майский рейтинг мощных Android-смартфонов

Свежий рейтинг самых производительных смартфонов на операционной системе Android для международного рынка был опубликован командой популярного бенчмарка AnTuTu. Заметно, что этот рейтинг отличается от версии для китайского рынка.

В мае лидером в рейтинге производительности флагманских смартфонов стал Asus ROG 8 Pro.

Эксперты AnTuTu отметили, что его высокая производительность и умеренный дизайн делают его предпочтительным выбором для бюджетных пользователей с увлечением мобильными играми.

На втором месте оказался Red Magic 9 Pro, а третье место досталось iQOO 12.