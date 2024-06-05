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Asus ROG 8 Pro возглавил майский рейтинг мощных Android-смартфонов

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Свежий рейтинг самых производительных смартфонов на операционной системе Android для международного рынка был опубликован командой популярного бенчмарка AnTuTu. Заметно, что этот рейтинг отличается от версии для китайского рынка.

Asus ROG 8 Pro возглавил майский рейтинг мощных Android-смартфонов

В мае лидером в рейтинге производительности флагманских смартфонов стал Asus ROG 8 Pro.

Эксперты AnTuTu отметили, что его высокая производительность и умеренный дизайн делают его предпочтительным выбором для бюджетных пользователей с увлечением мобильными играми.

На втором месте оказался Red Magic 9 Pro, а третье место досталось iQOO 12.

 

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