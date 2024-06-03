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В AnTuTu назвали самые мощные Android-смартфоны по итогам мая

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1.8к. Опубликовано

Аналитическая компания AnTuTu опубликовала список самых мощных флагманских смартфонов за май, в котором значительное количество устройств оснащены чипом MediaTek.

В AnTuTu назвали самые мощные Android-смартфоны по итогам мая

В мае рейтинг возглавляет недавно выпущенный Vivo X100s, который работает на улучшенном чипсете Dimensity 9300 Plus от MediaTek.

Этот чипсет является разогнанной версией стандартного Dimensity 9300 с улучшенными возможностями искусственного интеллекта.

На втором месте в списке находится OPPO Find X7 с процессором Dimensity 9300 от MediaTek, а на третьем месте расположился первый продукт от Qualcomm — Red Magic 9 Pro+ с чипсетом Snapdragon 8 Gen 3.

Интересно отметить, что в рейтинг попал iQOO Neo 9S Pro, занявшего шестое место.

Устройства серии Neo от iQOO обычно относятся к категории смартфонов среднего уровня, а не флагманам. Однако благодаря процессору Dimensity 9300+ этот смартфон продемонстрировал высокую производительность.

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