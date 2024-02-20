Apple запустит смарт-кольцо для конкуренции с Samsung Galaxy Ring

Apple активно работает над созданием умного кольца, которое будет служить фитнес-трекером и собирать информацию о здоровье пользователя.

Различные патенты, зарегистрированные компанией, свидетельствуют о том, что Apple уже несколько лет занимается этим проектом.

Предполагается, что анонс аналогичного гаджета Galaxy Ring от Samsung стал одной из причин, почему Apple ускорила разработку своего устройства.

Даже если Apple не успеет выпустить свое смарт-кольцо раньше конкурента, они, скорее всего, постараются сделать его более совершенным, пишет MacRumors.

MacRumors отмечает, что Apple тщательно изучает рынок, чтобы понять, сможет ли смарт-кольцо Samsung стать более удобной и энергоэффективной альтернативой смарт-часам.

Apple серьезно рассматривает создание смарт-кольца как жизнеспособную стратегию для расширения своей линейки носимых устройств. Это подтверждают все большее количество зарегистрированных патентов в этой области.

Согласно информации, Galaxy Ring от Samsung будет запущен в массовое производство во второй половине 2024 года.

Ожидается, что устройство помимо измерения пульса также будет поддерживать мониторинг ЭКГ и отслеживание сна. Кроме того, Galaxy Ring будет иметь функции управления другими устройствами и возможность бесконтактных платежей через NFC.