Компания Samsung анонсировала выход своего первого смарт-кольца Galaxy Ring

Анонс нового умного кольца компания сделала в рамках презентации новых продуктов, когда были представлены смартфоны новой серии.

В конце презентации компания Samsung анонсировала выход смарт-кольца с названием Galaxy Ring, правда никаких существенных деталей о новинке не сообщили.

Компания Samsung описала Galaxy Ring как «ультрасовременное, мощное и доступное устройство для поддержания здоровья, предназначенное для изменения будущего здоровья, как только это может сделать Samsung».

По предварительной информации, Galaxy Ring может иметь черный цвет, однако технические характеристики и доступность устройства будут объявлены позже в этом году. Ожидается, что Galaxy Ring будет конкурировать со смарт-кольцами Oura и Evie.

Следующим крупным мероприятием Samsung станет Galaxy Unpacked, которое, возможно, состоится в июле и будет посвящено складным телефонам Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6. Существует вероятность, что Galaxy Ring будет официально представлен вместе с этими новыми складными устройствами.

Предыдущие отчеты указывают на то, что Galaxy Ring может поддерживать функции ЭКГ и управления «умным домом». Также известно, что первое смарт-кольцо Samsung будет отслеживать и мониторить информацию о здоровье, фитнесе и сне. Возможно, Samsung также включит некоторые функции искусственного интеллекта.