Apple запустила продажи восстановленных MacBook Pro 13 2020 года

Ноутбуки, поступившие в продажу, обойдутся на 200 долларов дешевле.

Компания Apple запустила продажи восстановленных MacBook Pro 13 2020 модельного года, причем пока для покупки предлагаются модели с процессорами Intel Core i5 и i7 восьмого поколения.

Эти ноутбуки, напомним, как и абсолютно новые, имеют гарантию, а также в них заменены дефектные детали, установлен новый корпус, клавиатура, а в комплекте предлагаются только новые аксессуары.