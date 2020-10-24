Apple запустила продажи новых iPhone 12 и 12 Pro на территории России

Россиянам стала доступна покупка новых iPhone 12 и iPhone 12 Pro со вчерашнего дня, пятницы 23 октября. Стоимость новых смартфонов составляет 79 900 рублей за iPhone 12 и 99 900 рублей за iPhone 12 Pro. Конечно, речь идет о моделях с минимальным уровнем доступной памяти — 64 Гб и 128 Гб соответственно.

Продажи других моделей — iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max — стартуют с середины ноября 2020 года в нашей стране.

В зависимости от доступного объема памяти стоимость нового iPhone 12 составляет от 79 990 рублей до 94 990 рублей. Новый iPhone 12 Pro обойдется покупателю от 99 990 рублей до 129 990 рублей.

Новые смартфоны стали доступны к предзаказ еще 21 октября. Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на слова вице-президента по закупкам и развитию компании «Связной» Михаила Догадина, нынешние iPhone 12 заказывают также часто, как и предыдущие модели. Ретейлеры также отмечают, что самый большой интерес у желающих купить iPhone вызывает новый синий цвет.

Напомним, что ранее был определен главный недостаток последнего iPhone 12 от Apple.