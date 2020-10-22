Назван основной недостаток iPhone 12

Тестирование новых iPhone 12 и iPhone 12 Pro от Apple показало, что они могут отставать от конкурирующих устройств Android по времени автономной работы при использовании 5G.

Свежие результаты тестов Tom’s Guide пролили свет на проблему. Из их отчета:

— Мы провели тест батареи iPhone 12 и iPhone 12 Pro, и результаты оказались не самыми лучшими. По сравнению с конкурентами Android, новые телефоны Apple на шаг отстают от устройств из нашего списка лучших телефонов по времени автономной работы, особенно в сетях 5G. Вот как работает тест батареи Tom’s Guide. Он постоянно просматривает веб-страницы с яркостью экрана 150 нит и запускает новый сайт каждые 30 секунд, пока не разрядится батарея. Для iPhone 12 и iPhone 12 Pro мы провели этот тест в сетях 5G и 4G, и разница была довольно значительной.

Как уже отмечалось, в отчете также показано влияние 5G на время автономной работы по сравнению с предыдущими моделями iPhone. В сети 5G AT&T iPhone 12 проработал 8 часов 25 минут. Для сравнения, iPhone 11 проработал 11 часов и 16 минут серфинга в сети 4G, проведя тот же тест, показывая, что 5G может нанести ущерб ожидаемому времени использования.

Еще одно подтверждение этого: переключение iPhone 12 только на 4G повысило производительность iPhone 12 до 10 часов и 23 минут, что является значительным улучшением по сравнению с тестом 5G, но все же недостаточно, чтобы соответствовать iPhone 11.

Как отмечает Tom’s Guide, это, по-видимому, поставит iPhone 12 в невыгодное положение по сравнению с его конкурентами на Android, уступив телефонам, включая Galaxy S20 (с частотой 60 Гц, а не 120 Гц) и Google Pixel 5.

IPhone 12 Pro показал лучшие результаты в тестировании 5G, предлагая время автономной работы 5G и 4G 9 часов 6 минут и 11 часов 24 минуты соответственно. Последний результат 4G, по-видимому, является единственным параметром, по которому iPhone 12 превзошел iPhone 11. Результаты iPhone 12 Pro также показали гораздо более конкурентоспособные результаты по сравнению с конкурентами Samsung.

Единственное, что следует помнить, это то, что этот тест не учитывает новый режим Apple Smart Data Mode, который может автоматически переключаться между 4G и 5G в зависимости от использования, оптимизируя как время автономной работы, так и потребление данных. Тем не менее, тест iPhone 12 только для 4G, похоже, подтверждает, что, хотя режим Smart Data Mode может улучшить общую производительность аккумулятора iPhone 12, его может быть недостаточно для конкуренции ни с аналогичными устройствами Android, ни с прошлогодним iPhone 11.