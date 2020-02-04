Apple запатентовала складной смартфон без линий сгиба на экране

Apple запатентовала складной смартфон без линий сгиба на экране04.02.2020 23:15
Apple если и выпустит складной смартфон, то точно не в этом году, а пока все существующие аппараты с гибким экраном имеют один большой недостаток – это сам экран.
Он покрыт пластиковой пленкой, а из-за этого в районе шарнира всегда видна складка. Пока от нее избавится невозможно, но в Apple придумали как решить проблему со складкой.
Яблочная компания запатентовала шарнир, который позволяет складываться устройству без образования в экране сгиба.
В патентной заявке указано, что в районе шарнира остается свободное место, которое нужно, чтобы дисплей выпрямился.
Напомним, сейчас на рынке предлагаются смартфоны Galaxy Fold и Motorola Razr.
11 февраля будет представлен еще один раскладной смартфон — Samsung Galaxy Z Flip, а увидеть, как он выглядит можно тут.
Просмотры:Метки: Apple