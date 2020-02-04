Apple запатентовала складной смартфон без линий сгиба на экране

Apple если и выпустит складной смартфон, то точно не в этом году, а пока все существующие аппараты с гибким экраном имеют один большой недостаток – это сам экран.

Он покрыт пластиковой пленкой, а из-за этого в районе шарнира всегда видна складка. Пока от нее избавится невозможно, но в Apple придумали как решить проблему со складкой.

Яблочная компания запатентовала шарнир, который позволяет складываться устройству без образования в экране сгиба.

В патентной заявке указано, что в районе шарнира остается свободное место, которое нужно, чтобы дисплей выпрямился.

Напомним, сейчас на рынке предлагаются смартфоны Galaxy Fold и Motorola Razr.

11 февраля будет представлен еще один раскладной смартфон — Samsung Galaxy Z Flip, а увидеть, как он выглядит можно тут.