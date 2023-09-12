Apple Watch Series 9 получили новую функцию управления жестами «двойное касание»

После анонса Apple Watch Series 9 компания Apple сегодня подробно рассказала о новой функции, которая появится в умных часах в следующем месяце. Новая функция жестов, получившая название «Двойное касание», позволяет вам управлять Series 9, дважды постукивая большим и указательным пальцами вместе.

Пользователи смогут отвечать на звонки, выключать будильники, открывать Smart Stack, воспроизводить и приостанавливать музыку и многое другое с помощью двойного касания. В Apple заявили, что новая функция должна облегчить навигацию по Apple Watch одной рукой, например, когда вы гуляете с собакой или держите чашку кофе.