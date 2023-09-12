Главная » Новости

Apple Watch Series 9 получили новую функцию управления жестами «двойное касание»

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

После анонса Apple Watch Series 9 компания Apple сегодня подробно рассказала о новой функции, которая появится в умных часах в следующем месяце. Новая функция жестов, получившая название «Двойное касание», позволяет вам управлять Series 9, дважды постукивая большим и указательным пальцами вместе.

Apple Watch Series 9 получили новую функцию управления жестами «двойное касание»

Пользователи смогут отвечать на звонки, выключать будильники, открывать Smart Stack, воспроизводить и приостанавливать музыку и многое другое с помощью двойного касания. В Apple заявили, что новая функция должна облегчить навигацию по Apple Watch одной рукой, например, когда вы гуляете с собакой или держите чашку кофе.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.