Apple представила следующее поколение Apple Watch Series 9

Новые часы Apple Watch Series 9 могут распознавать соприкосновение пальцев, как в Vision Pro, в качестве нового механизма управления.

Apple Watch Series 9 были внутренне переработаны и стали доступны в новом розовом цвете. Они являются преемниками прошлогодней Apple Watch Series 8, в которых были представлены датчики температуры тела и отслеживание цикла, более мощный гироскоп и акселерометр с расширенным динамическим диапазоном, а также система обнаружения столкновений.

Apple Watch Series 9 оснащены новым чипом S9 SiP. В них на 60% больше транзисторов и они на 30% быстрее, чем Series 8.

Apple Watch Series 9 оснащены четырехъядерным нейронным движком, который позволяет выполнять нейронные задачи в 2 раза быстрее. Они обеспечивают до 18 часов автономной работы в течение всего дня.

Запросы Siri теперь обрабатываются на Apple Watch, что делает их быстрее и безопаснее, а голосовой помощник также впервые может получить доступ к данным о состоянии здоровья. Диктовка на Series 9 также на 25 % точнее, чем на Series 8, благодаря безопасной обработке данных на устройстве. Он сохраняет то же 18-часовое время автономной работы в течение всего дня.

Появилась возможность пинговать ваш iPhone благодаря поддержке сверхширокополосной связи позволяет Watch Series 9 выполнять точный поиск iPhone, как это делает iPhone с AirTag.

Apple Watch Series 9 также оснащен более ярким постоянно включенным дисплеем Retina, яркость которого теперь может достигать 2000 нит, что вдвое превышает яркость Apple Watch Series 8. Яркость также можно уменьшить до одной нит для использования в кинотеатрах или ночью.

Apple Watch Series 9 можно управлять с помощью нового жеста руки под названием «Двойное касание», при котором пользователь складывает большой и указательный пальцы вместе, как в гарнитуре Vision Pro. Используя этот жест, пользователи могут взаимодействовать с устройством, не касаясь экрана, для выполнения таких задач, как ответ или завершение вызова, остановка таймера, откладывание будильника, приостановка воспроизведения музыки, вызов Smart Stack и многое другое. Он делает это, отслеживая малейшие изменения в движении и кровотоке с помощью акселерометра и датчика кислорода в крови.

Apple Watch Series 9‌ доступны в новом розовом цвете, а также в цветах Starlight, Silver, Midnight и PRODUCT(RED). Версия из нержавеющей стали доступна в цветах серебро, золото и графит. Apple Watch Series 9 являются преемниками прошлогодней Series 8, в которой были представлены датчики температуры тела и отслеживание цикла, более мощный гироскоп и акселерометр с расширенным динамическим диапазоном, а также система обнаружения столкновений.