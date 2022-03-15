Apple сэкономила $6,5 млрд за счёт исключения из комплекта iPhone зарядки и наушников

Apple первой начала убирать из комплекта блок питания для зарядки смартфона и наушники.

Многие производители уже давно отказались комплектовать свои смартфоны наушниками, но блок питания в коробке с устройством присутствовал всегда.

Apple первой задала новый тренд, и отказалась от наушников и зарядки в комплекте со смартфоном.

Это действие она объяснила заботой об окружающей среде. Над ней многие компании посмеялись, а потом стали делать то же самое — продавать смартфоны без блока питания.

Многие посчитали, что Apple это сделала с целью экономии, а не экологии.

По предварительным данным, «яблочная» компания на «урезанном» комплекте (смартфон и шнур питания) смогла сэкономить 6,5 млрд долларов, и заработать на продаже аксессуаров (блоков питания) еще 293 млн долларов.

Это усреднённые данные, которые невозможно досконально проверить. Аналитики отталкивались от количества проданных смартфонов в новой комплектации.