Как использовать Face ID на iPhone или iPad в маске

Новая функция в iOS 15.4 позволяет использовать Face ID в маске. Вот как это работает.

Поскольку пандемия COVID-19 все еще продолжается, мы носим маски чаще, чем когда-либо. И это очень раздражает, когда единственная биометрическая технология Apple для разблокировки телефона, Face ID, ориентирована на то, чтобы видеть ваше лицо. Но дело не только в масках N95 и глобальных пандемиях… У тех, кто живет в зимнем климате, часто закрыта и нижняя часть лица.

В iOS 15.4 Apple добавила возможность использовать Face ID при ношении маски. Это необязательно, и Apple предупреждает, что Face ID более безопасен при использовании полного сканирования лица, но это отличное решение. Вот как это работает.

Идентификатор лица с маской в ​​iOS 15.4: совместимость

В то время как Apple выпускает iPhone с Face ID начиная с iPhone X в 2017 году, Face ID с маской ограничен iPhone с процессором A14 Bionic, поэтому вам понадобятся iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, или iPhone 13, 13 mini, 13 Pro или 13 Pro Max.

Идентификатор лица с маской в ​​iOS 15.4: настройка

Когда вы впервые запускаете свой iPhone после обновления до iOS 15.4, вам, вероятно, будет предложено, хотите ли вы использовать Face ID с маской или нет. Если это не так или вы хотите настроить его позже, выполните следующие действия:

Открыть настройки Нажмите на Face ID и код-пароль . Вам нужно будет ввести свой пароль, чтобы получить доступ к этому меню. Прокрутите вниз до «Использовать Face ID с маской » и включите его. После включения вам будет предложено снова пройти процесс настройки Face ID, где вы помещаете свое лицо в центр кадра камеры и медленно осматриваетесь. Ваш iPhone выполняет еще одно сканирование вашего лица, на этот раз используя больше точек данных вокруг ваших глаз и верхней части вашего лица, игнорируя нижнюю часть, которую могла бы закрыть маска. Вам не нужно носить маску во время этого дополнительного процесса настройки, но сканер действует так, как если бы вы были.

Если вы часто носите очки при использовании iPhone, вам будет предложено снять их во время второго сканирования. Вы также можете добавить дополнительные сканы с каждой парой очков, которые вы часто носите (хотя солнцезащитные очки по-прежнему не поддерживаются функцией Face ID с маской). Нажмите « Добавить очки», и вам будет предложено выполнить еще одно сканирование, на этот раз в очках. Для достижения наилучших результатов повторите этот процесс, используя каждую другую пару очков, которые вы обычно носите при использовании iPhone.

После настройки Face ID будет распознавать ваше лицо, когда вы пытаетесь разблокировать iPhone в маске. Функция Face ID с маской — это просто улучшение обычного процесса настройки Face ID, и нет заметной разницы в скорости или надежности. Он не меняет и не ограничивает способ и время использования Face ID, а сторонним приложениям и службам не нужно ничего делать для его поддержки. Таким образом, вы сможете использовать Face ID с маской (и/или очками) каждый раз, когда используется Face ID, будь то разблокировка вашего iPhone, ввод паролей, использование Apple Pay и т. д.