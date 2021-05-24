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Apple выпустила macOS Big Sur 11.4 с поддержкой подписки на Apple Podcasts

24.05.2021 21:22

Сегодня Apple выпустила macOS Big Sur 11.4, четвертое крупное обновление операционной системы macOS Big Sur, выпущенное в ноябре 2020 года. MacOS Big Sur выходит через месяц после выпуска macOS Big Sur 11.3, обновления, в котором были добавлены оптимизации M1, интеграция с AirTag и т.д. и больше.

Новое обновление ‌‌‌‌‌macOS Big Sur‌‌‌‌ 11.4 можно бесплатно загрузить на все подходящие Mac с помощью раздела «Обновление программного обеспечения» в Системных настройках.

MacOS Big Sur‌ 11.4 закладывает основу для двух предстоящих функций Apple Music: Spatial Audio с Dolby Atmos и Lossless Audio, обе из которых будут доступны на Mac.

Он также добавляет поддержку подписок Apple Podcasts и исправляет ряд ошибок, как указано в примечаниях к выпуску Apple.

В MacOS Big Sur 11.4 добавлены подписки и каналы Apple Podcasts, а также исправлены важные ошибки.

Подкасты
— подписки «Apple Podcasts» доступны для покупки через ежемесячные и годовые подписки
— каналы группируют коллекции шоу от создателей подкастов.

В этом выпуске также исправлены следующие проблемы:
— Закладки в Safari могут быть переупорядочены или перемещены в папку, которая может казаться скрытой
— Некоторые веб-сайты могут некорректно отображаться после выхода Mac из спящего режима
— Ключевые слова могут не включаться при экспорте фотографии из фотографий приложение
— Предварительный просмотр может перестать отвечать при поиске в документах PDF
— MacBook с диагональю 16 дюймов может перестать отвечать при игре в Civilization VI

Для получения более подробной информации об этом обновлении, пожалуйста, посетите: https://support.apple.com/kb/HT211896
Для получения подробной информации о содержании безопасности этого обновления, пожалуйста, посетите: https://support.apple.com/kb/ HT201222

Вскоре внимание Apple будет сосредоточено на версии macOS следующего поколения, macOS 12, которая, как ожидается, будет представлена ​​на Всемирной конференции разработчиков, которая стартует 7 июня.

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