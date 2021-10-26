Apple выпускает macOS Monterey с AirPlay для Mac, Live Text, обновлениями Safari, приложением ярлыков и многим другим

Сегодня Apple выпустила macOS 12 Monterey, новейшую версию операционной системы, предназначенную для работы на Mac. macOS Monterey выходит после нескольких месяцев бета-тестирования и доработки функций.

Новое обновление «MacOS Monterey» можно загрузить на все подходящие Mac с помощью раздела «Обновление программного обеспечения» в системных настройках, а также его можно найти в Mac App Store . Как и все обновления для Mac, «macOS Monterey» можно загрузить бесплатно. Для тех, кто не хочет обновляться до «macOS Monterey», также доступно обновление macOS Big Sur 11.6.1, которое, по словам Apple, включает исправления безопасности.

«MacOS Monterey» добавляет немало функций, которые уже были представлены на устройствах iOS с iOS 15 и iPadOS 15. FaceTime получил поддержку пространственного звука и голосовую изоляцию, чтобы уменьшить фоновый шум, и в будущем он будет работать с функцией SharePlay для совместного использования экрана и просмотра телепередач и фильмов с друзьями и семьей через «FaceTime».

Сообщения поддерживают общий доступ к вам, а группы вкладок в Safari позволяют организовывать вкладки вместе и получать к ним доступ на разных устройствах. Интерфейс вкладок был изменен в Safari, но прямо перед выпуском Monterey Apple отменила эти изменения. «Компактный» вид Monterey может быть включен для тех, кто его предпочитает.

Появилась новая опция AirPlay для Mac и функция для использования Mac в качестве динамика для многокомнатного звука, а режим Focus помогает вам справляться с задачей, сокращая отвлекающие факторы. Приложение «Ярлыки», доступное на устройствах iOS, расширилось до Mac, а Apple добавила новые функции в Notes, в том числе опцию Quick Note, которая активирует заметку при наведении указателя мыши на часть экрана.

С помощью Live Text компьютеры Mac могут обнаруживать текст на любом изображении, и оно становится интерактивным, поэтому вы можете копировать, вставлять и переводить текст с фотографий. Визуальный поиск в приложении «Фотографии» использует машинное обучение, чтобы предоставить подробную информацию о животных, произведениях искусства, достопримечательностях, растениях и многом другом, которые вы сфотографировали.

iCloud Private Relay, функция, доступная для всех платных пользователей iCloud‌, скрывает ваши привычки просмотра и IP-адрес от третьих лиц. Есть функция «Скрыть мою электронную почту», чтобы сохранить конфиденциальность вашего адреса электронной почты, и вы можете использовать свои личные домены с «iCloud».

Защита конфиденциальности почты предотвращает использование в электронной почте пикселей отслеживания для отслеживания вашей активности, а на компьютерах Mac M1 AirPods Pro и AirPods Max теперь предлагают поддержку пространственного звука. Полные примечания к выпуску MacOS Monterey от Apple приведены ниже:

FaceTime

— пространственный звук заставляет голоса звучать так, как будто они исходят из направления говорящего на экране во время группового вызова FaceTime

— Изоляция голоса блокирует фоновые шумы, поэтому ваш голос кристально чист

— Широкий спектр передает каждый звук в вашем пространстве в вызов

— Портрет режим фокусирует внимание на вас, размывая фон на компьютерах Mac с помощью микросхемы M1

— В виде сетки люди отображаются в виде плиток одинакового размера и выделяется активный выступающий

— Ссылки FaceTime для приглашения друзей на звонки на устройствах Apple, Android или Windows Сообщения

— Доступные вам отображают контент, которым вы поделились через Сообщения в ваших приложениях Mac

— Новый раздел Доступные вам в приложениях Фотографии, Safari, Новости, Подкасты и ТВ

— Несколько фотографий отображаются в виде коллажей или стопок в Сообщениях Safari

— Группы вкладок помогают сохранять и упорядочивать вкладки и синхронизировать их между устройствами

— Интеллектуальное предотвращение отслеживания не позволяет трекерам просматривать ваш IP-адрес

— Компактная панель вкладок позволяет вам видеть больше веб-страницы на экране Focus

— Focus позволяет автоматически отфильтровывать уведомления в зависимости от того, что вы делаете

— Опции для настройки Focus для таких действий, как работа, игры, чтение и т. Д.

— Focus устанавливает на всех устройствах Apple

— Статус позволяет вашим контактам знать, что ваши уведомления замолчать Быстрые заметки и заметки

— Быстрые заметки позволяют делать заметки в любом приложении или веб-сайте и легко просматривать их позже

— Теги помогают быстро классифицировать заметки по темам и упрощают их поиск

— Упоминания позволяют уведомлять других о важных обновлениях в общих заметки

— в режиме активности отображается, кто в последнее время вносил изменения в общую заметку. AirPlay на Mac

— AirPlay на Mac позволяет обмениваться контентом с iPhone или iPad прямо на Mac

— Поддержка динамиков AirPlay для воспроизведения музыки через звуковую систему Mac Live Text

— Live Text делает текст интерактивным на фотографиях по всей системе

— Поддержка копирования, перевода и поиска текста, который появляется на фотографиях

— Visual Look Up помогает вам узнать об искусстве, достопримечательностях и других объектах на фотографиях Ярлыки

— Новое приложение помогает автоматизировать повседневные задачи, помогая выполнять их быстрее

— Галерея со встроенными ярлыками, которые вы можете добавлять и запускать во всей системе

— Редактор ярлыков помогает вам создавать собственные ярлыки для ваших конкретных рабочих процессов

— Поддержка автоматического преобразования рабочих процессов Automator в ярлыки Карты

— Интерактивный трехмерный глобус с улучшенными деталями для гор, океанов и многого другого на компьютерах Mac с чипом M1

— Подробные карты городов отображают высоту, деревья, здания, достопримечательности и многое другое на компьютерах Mac с чипом M1 Конфиденциальность

— Защита конфиденциальности почты помогает предотвратить отслеживание отправителями вашей почты

— Индикатор записи в Центре управления для приложений, которые обращаются к вашему микрофону iCloud +

— iCloud Private Relay (бета) помогает предотвратить создание компаниями подробного профиля вашей активности в браузере в Safari

— Hide My Email создает уникальные случайные адреса электронной почты, которые пересылаются в ваш почтовый ящик

Позже в этом году MacOS Monterey получит поддержку Universal Control, дополнения, которое еще не было готово к выпуску на момент запуска. Благодаря Universal Control пользователи могут использовать одну клавиатуру и мышь на нескольких компьютерах Mac и iPad. SharePlay, функция, которая позволяет пользователям совместно использовать свои экраны через «FaceTime» и вместе смотреть фильмы и телепередачи, также появится в более позднем обновлении «MacOS Monterey».