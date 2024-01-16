Журналисты выяснили интересные подробности о ситуации вокруг смарт-часов американской компании.

Как известно, Apple продолжает бороться за функцию измерения уровня кислорода в своих часах Series 9 и Ultra 2. Ведется судебный спор с компанией Masimo, которая добилась, чтобы Apple запретили использовать функцию из-за нарушений патентов.

Однако даже несмотря на решение суда, Apple продолжает продавать умные часы с этой функцией, но это на время пока рассматривается жалоба и не вынесено окончательное решение апелляционным судом.

Тем не менее, как выяснил Masimo, Apple все-таки может отказаться от функции измерения кислорода. По информации компании, Apple предоставила информацию в таможенные органы о готовности провести редизайн и отказаться от функции.

Таможенный орган также является участником в решении спора, пишет Bloomberg, добавляя, что на время рассмотрения жалобы устройства с пульсоксиметрией по-прежнему доступны для покупки, причем это может длится год, а то и больше.