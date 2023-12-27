Действие приказа ITC об исключении Apple Watch временно приостановлено

Апелляционный суд федерального округа США в среду вынес решение в пользу Apple по поводу исключения Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 из-за нарушения патентов Masimo.

Суд приостановил действие запрета на импорт, пока рассматривает запрос Apple о более длительной паузе в исполнении приказа ITC. ITC должна ответить на этот запрос до 10 января.

Ранее ITC вынесло приказ об исключении Apple Watch из-за нарушения патентов Masimo. Приказ вступил в силу 25 декабря, когда истек срок президентского рассмотрения без наложения вето со стороны президента Байдена.

В ответ на это Apple подала экстренный запрос об отмене запрета на импорт после подачи апелляции.

Apple также работает над другими способами возвращения Apple Watch на рынок, не нарушая патентов Masimo.

Компания ищет новые способы предоставления пользователям данных о содержании кислорода в крови без нарушения патентов. Неясно, удалось ли Apple добиться успеха в этом деле.

В то время как Apple больше не может продавать Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 в своих магазинах, эти модели все еще доступны в сторонних розничных магазинах, пока там есть запасы товара.

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