В России обратили внимание на падение стоимости на смартфон iPhone 11 Pro Max.

Как выяснили специалисты Hi-Tech Mail.ru, цена смартфона упала почти на четверть, если говорить о версии, оснащенной 64 ГБ памяти.

Эксперты установили, что стоимость самого дорогого iPhone 11 в России упала на 22% и теперь составляет 76 990 рублей.

При этом на старте продаж данная модель предлагалась по цене 100 тыс. рублей. Отмечается, что в целом на российском рынке наблюдается низкая динамика падения цен на смартфоны и другую технику, что связано с падением рубля в начале года.

Однако 11 Pro Max все же подешевел, но это связывают со скорым анонсом новых флагманов.

Напомним, что в этом аппарате установлен 6,5-дюймовый дисплей, процессор Apple A13 Bionic, 4 ГБ ОЗУ, а также тройная камера с датчиками по 12 Мп.