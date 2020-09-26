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Стоимость самого дорогого iPhone 11 в России упала на 22%

26.09.2020 11:28

В России обратили внимание на падение стоимости на смартфон iPhone 11 Pro Max.
Как выяснили специалисты Hi-Tech Mail.ru, цена смартфона упала почти на четверть, если говорить о версии, оснащенной 64 ГБ памяти.

Эксперты установили, что стоимость самого дорогого iPhone 11 в России упала на 22% и теперь составляет 76 990 рублей.

При этом на старте продаж данная модель предлагалась по цене 100 тыс. рублей. Отмечается, что в целом на российском рынке наблюдается низкая динамика падения цен на смартфоны и другую технику, что связано с падением рубля в начале года.

Однако 11 Pro Max все же подешевел, но это связывают со скорым анонсом новых флагманов.

Напомним, что в этом аппарате установлен 6,5-дюймовый дисплей, процессор Apple A13 Bionic, 4 ГБ ОЗУ, а также тройная камера с датчиками по 12 Мп.

Самым продаваемым смартфоном в США снова стал IPhone 11

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