Apple в сентябре может выпустить пакеты подписок Apple One13.08.2020 19:00
Американская компания может сделать единую подписку на свои сервисы, что позволит сэкономить пользователям.
О том, что Apple в сентябре может выпустить пакеты подписок Apple One, сообщили журналисты агентства Bloomberg.
Сообщается, что компания из Купертино сделает несколько разных пакетов, в которые будет входить несколько сервисов.
Таким образом, пользователи смогут сэкономить, так как пакеты обойдутся дешевле, в сравнении с использованием нескольких сервисов отдельно.
Программа подписок получила название Apple One, и ее должны представить вместе с флагманскими смартфонами бренда в октябре.
По предварительным данным, всего будет предложено пять пакетов.
Например, в базовом будет Apple Music и Apple TV+, в более дорогом добавят Apple Arcade, в следующем Apple News+ и в самом дорогом будут все указанные сервисы плюс дополнительное место в хранилище iCloud.
По некоторой информации, такие пакеты позволят пользователям экономить до 5 долларов в месяц.
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