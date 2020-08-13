Американская компания может сделать единую подписку на свои сервисы, что позволит сэкономить пользователям.

О том, что Apple в сентябре может выпустить пакеты подписок Apple One, сообщили журналисты агентства Bloomberg.

Сообщается, что компания из Купертино сделает несколько разных пакетов, в которые будет входить несколько сервисов.

Таким образом, пользователи смогут сэкономить, так как пакеты обойдутся дешевле, в сравнении с использованием нескольких сервисов отдельно.

Программа подписок получила название Apple One, и ее должны представить вместе с флагманскими смартфонами бренда в октябре.

По предварительным данным, всего будет предложено пять пакетов.

Например, в базовом будет Apple Music и Apple TV+, в более дорогом добавят Apple Arcade, в следующем Apple News+ и в самом дорогом будут все указанные сервисы плюс дополнительное место в хранилище iCloud.

По некоторой информации, такие пакеты позволят пользователям экономить до 5 долларов в месяц.