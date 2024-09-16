Apple в октябре проведет презентацию семи новых гаджетов

Согласно информации от инсайдера Марка Гурмана из Bloomberg, Apple планирует провести мероприятие в ближайшие недели, на котором представит как минимум семь новых устройств.

Пока новинки известны только под каталожными номерами. Устройство J604 обозначает 14-дюймовый MacBook Pro начального уровня с чипом M4. Модели J614 и J616 — это высокопроизводительные MacBook Pro с диагоналями 14 и 16 дюймов, оснащенные чипами M4 Pro и M4 Max. J623 представляет новый 24-дюймовый iMac, а J773 — Mac mini на базе M4 и M4 Pro. Также ожидаются новый базовый iPad и новый iPad mini.

Большинство из упомянутых устройств уже находятся в производстве и ожидают поступления на склады Apple. Исключение составляют более дорогие модели MacBook, для которых запасы менее критичны.

Новые MacBook Air (J713 и J715) планируется выпустить в первом квартале 2025 года, Mac Studio (J575) — в середине следующего года, а Mac Pro (J704) — не раньше 2026 года.