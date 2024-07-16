Apple в iOS 18 добавила функцию восстановления утерянных и повреждённых фото

Apple добавила новую функцию в iOS 18, которая помогает пользователям восстановить потерянные или поврежденные фотографии и видео.

Теперь в приложении «Фото» есть специальный альбом «Восстановленные», который автоматически находит и показывает ранее недоступные файлы, которые все еще находятся на устройстве. Это дает пользователям возможность сохранить эти файлы вновь.

Эта функция доступна не только в iOS 18, но также в iPadOS 18 и macOS Sequoia. Apple говорит, что новая технология может обнаружить и восстановить утерянные или поврежденные файлы и показать их в альбоме «Восстановленные» в приложении «Фото». Этот альбом будет рядом с уже знакомым альбомом «Недавно удаленные».

При обновлении устройства до iOS 18, iPadOS 18 или macOS Sequoia произойдет сканирование на наличие восстанавливаемых фотографий и видео.

Есть несколько причин, по которым фотографии или видео могут быть потеряны или повреждены. Например, проблемы с базой данных или неправильное сохранение фотографий могут привести к их потере. Также сторонние приложения, которым разрешен доступ к библиотеке «Фото», могут вызывать проблемы.

Чтобы восстановить потерянные файлы, нужно открыть альбом «Восстановленные» в приложении «Фото» и пройти аутентификацию с помощью Face ID или Touch ID. Затем можно выбрать фотографию или видео и решить, удалить их навсегда или вернуть в библиотеку.

Важно отметить, что альбом «Восстановленные» будет виден только в случае наличия потерянных или поврежденных файлов на устройстве. Если таких файлов нет, альбом не будет отображаться.