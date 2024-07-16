Пользователям устройств Apple стали доступны публичные бета-версии iOS 18 и iPadOS 18

Apple выпустила публичные бета-версии новых операционных систем iOS 18 и iPadOS 18. Это означает, что все могут попробовать их и оценить новые функции. Apple также планирует добавить улучшенного ассистента Siri и функцию искусственного интеллекта Apple Intelligence.

iOS 18 включает поддержку стандарта RCS для обмена сообщениями и позволяет размещать приложения в любом месте на домашнем экране.

В новой версии можно менять оттенки значков и виджетов, а также настроить «Центр управления». В iPadOS 18 также появится «Калькулятор».

Однако функция Apple Intelligence не доступна в iOS 18. Ее представят в будущей бета-версии, которая выйдет осенью. Apple Intelligence будет доступен только на iPhone 15 Pro и Pro Max, а также на Mac и iPad с чипами M1 и выше. На данный момент Apple не планирует внедрять ИИ-функцию на других платформах, включая Apple Watch.

В бета-версии watchOS 11 будет приложение Apple Vitals, позволяющее просматривать данные о здоровье пользователя за ночь. Бета-версия Sequoia для компьютеров Mac добавляет возможность отображения экрана iPhone на экране Mac и другие менее важные обновления. Бета-версия tvOS 18 содержит функцию InSight для контента Apple TV Plus, похожую на Amazon X-Ray.

Важно отметить, что большинство устройств можно вернуть к стабильной текущей версии операционной системы, но Apple Watch нельзя откатить. Пользователям стоит подождать стабильной версии осенью, прежде чем устанавливать бета-версию на часы.

Если есть желание протестировать новые операционные системы, можно зарегистрироваться в программе бета-тестирования Apple. Инструкции по установке для каждого устройства можно найти на странице Apple.