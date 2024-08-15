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Apple в ближайшие два года выпустит iMac с экраном больше 30 дюймов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Apple готовит новый 30-дюймовый iMac, который может появиться в 2025-2026 годах.

Apple в ближайшие два года выпустит iMac с экраном больше 30 дюймов

По информации журналиста Bloomberg Марка Гурмана, компания возвращается к большим моделям после отказа от 27-дюймовых компьютеров на базе Intel.

Хотя в последние годы акцент сместился на компактные 24-дюймовые устройства, слухи о 30-дюймовом iMac начали появляться в середине 2023 года.

Аналитик Минг-Чи Куо также подтверждает, что в 2025 году может выйти 32-дюймовый iMac с мини-светодиодным дисплеем. Это может быть шагом к возвращению серии «iMac Pro», от которой отказались в 2021 году.

Однако запуск новинки может задержаться до выхода нового процессора M5.

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