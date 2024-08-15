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Apple хочет создать устройство в виде роботизированной руки

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Американская компания работает над новыми устройствами, о которых стало известно зарубежным журналистам.

По некоторым данным, Apple начала разработку нового устройства, напоминающего iPad и роботизированную руку.

Как сообщает Bloomberg, гаджет под кодовым названием J595 будет использоваться в качестве ИИ-ассистента для видеоконференций.

Устройство, одобренное компанией в 2022 году, теперь активно разрабатывается. Оно будет иметь поворотный дисплей, который можно наклонять и вращать на 360 градусов, обеспечивая гибкость в использовании.

По данным Bloomberg, аналогами нового устройства являются Amazon Echo Show 10 и снятый с производства Portal от Meta*. Однако Apple планирует предложить более широкие возможности и более высокую стоимость.

Проект возглавляет Кевин Линч, вице-президент Apple, который ранее работал над Apple Watch и другими инновациями компании.

Ожидается, что цена нового гаджета составит около $1000 (примерно 90 тыс. руб.), а релиз запланирован на 2026 или 2027 год.

*** — компания признана экстремистской и запрещена в РФ. 

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