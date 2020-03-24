Apple улучшит широкоугольную камеру iPhone 12

Apple улучшит широкоугольную камеру iPhone 1224.03.2020 10:10
В iPhone 12 будет установлена улучшенная камера, которая получит новые датчики и новую систему линз.
Аналитик Tianming International Го Минсюанем рассказал, что американская компания в новом смартфоне улучшит широкоугольную камеру.
В ней будет установлена матрица оптического формата 1/1,9 дюйма, а также семь пластиковых линз вместо шести.
Ранее «АСТЕРА» писала, что в 2020 году в сентябре будет представлено четыре смартфона серии iPhone 12.
В самом младшем из них установят 5,4-дюймовый дисплей и еще один аппарат получит 6,7-дюймовый экран.
Остальные две модели выйдут с 6,1-дюймовым дисплеем. Все смартфоны будет с поддержкой 5G.
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