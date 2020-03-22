У нового iPhone не будет пресловутой челки

Slashleaks опубликовали эскизы трех смартфонов iPhone, изображение которых обнаружено в сборке iOS 14.

В новой версии iOS 14 в ядре были обнаружены изображения iPhone 12. В частности на изображении три модели. У двух из них есть «челка», а у третьей нет.

Это дало основание предположить, что iPhone в самой дорогой версии лишится большого выреза в экране.

Если эта информация верна, то в новом поколении «яблочного» смартфона будет полностью безрамочнный экран.

Возможно в смартфоне камера будет расположена в самом экране или даже под экраном. Ожидается, что презентация iPhone 12 состоится в сентябре.