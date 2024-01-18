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Apple убрала функцию измерения кислорода в крови из умных часов

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Apple приняла решение удалить функцию измерения уровня кислорода в крови из своих умных часов Series 9 и Ultra 2, продаваемых в США.

Это решение было принято в результате патентного спора между Apple и компанией Masimo, лидером в области медицинских технологий.

Masimo утверждает, что датчик уровня кислорода в крови является их запатентованной разработкой, и суд признал, что Apple нарушила этот патент.

В результате, в конце декабря временный запрет был наложен на импорт и продажу умных часов Series 9 и Ultra 2 в США. Однако, запрет был снят после этого на период дальнейшего рассмотрения дела.

Однако Apple оперативно отреагировала на ситуацию и все-таки удалила функцию измерения кислорода из своих часов.

Иконка этой функции все еще остается на экране часов, но при нажатии на нее пользователь получит уведомление о недоступности функции.

С 19 января в магазинах компании в США будут продаваться смарт-часы, но покупателям уже не будет доступна функция измерения уровня кислорода в крови.

 

Apple все-таки может отказаться от функции измерения кислорода

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