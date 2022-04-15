Apple начала тестировать девять моделей Mac на чипах M2

Apple проводит внутреннее тестирование нескольких вариантов чипа M2 следующего поколения и обновленных компьютеров Mac, которые будут им оснащены, сообщает Bloomberg со ссылкой на журналы разработчиков. В разработке находится «по крайней мере» девять новых компьютеров Mac, в которых используются четыре разных чипа M2, которые являются преемниками нынешних чипов M1.

Apple работает над устройствами со стандартными чипами M2, M2 Pro, M2 Max и преемником M1 Ultra, при этом в разработке находятся следующие машины:

MacBook Air с чипом M2, 8-ядерным процессором и 10-ядерным графическим процессором.

Mac mini с чипом M2 и вариант с чипом M2 Pro.

13-дюймовый MacBook Pro начального уровня с чипом M2.

Модели MacBook Pro с диагональю 14 и 16 дюймов с чипами M2 Pro и M2 Max. Чип M2 Max оснащен 12-ядерным графическим процессором и 38-ядерным графическим процессором, а также 64 ГБ памяти.

Mac Pro, который будет включать в себя преемника M1 Ultra, используемого в Mac Studio.

Apple также протестировала версию Mac mini M1 Max, но выпуск Mac Studio может сделать такую ​​машину избыточной, поэтому Apple может придерживаться чипов M2 и M2 Pro, когда Mac mini в конечном итоге увидит обновление.

По данным Bloomberg , внутреннее тестирование является «ключевым этапом» в процессе разработки и предполагает, что машины могут быть выпущены в ближайшие месяцы. Мы слышали множество слухов о новом MacBook Air, обновленном 13-дюймовом MacBook Pro, Mac Pro и новом Mac mini, но мы впервые слышим о возможном обновлении 14- и 16-дюймового MacBook Pro в этом году.

Предыдущие слухи предполагали, что мы можем ожидать появления MacBook Air, недорогих MacBook Pro и Mac mini в 2022 году, а Bloomberg ранее заявлял, что по крайней мере два Mac будут выпущены в середине года, возможно, на WWDC.