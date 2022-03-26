WWDC 2022: все, что известно

Мероприятие Apple WWDC 2022, которое состоится в июне.

WWDC — это ежегодная всемирная конференция разработчиков Apple, на которой разработчики могут посещать сессии и встречаться с инженерами Apple. Ожидается, что мероприятие Apple в 2022 году будет только цифровым.

Apple еще не объявила о своих планах на WWDC на 2022 год, но ожидается, что 33-я Всемирная конференция разработчиков снова будет мероприятием только в цифровом формате без физического сбора из-за продолжающегося глобального кризиса в области здравоохранения.

WWDC 2020 и WWDC 2021 проводились в цифровом формате по одной и той же причине, и ожидается, что мероприятие 2022 года будет проходить в том же формате, что и в предыдущие два года.

Apple, скорее всего, предложит WWDC 2022 в качестве бесплатного мероприятия для всех разработчиков, а поскольку это будет онлайн-мероприятие, разработчики со всего мира смогут посетить его, чтобы получить доступ к будущим версиям iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS, а также а также общаться с инженерами Apple на инженерных сессиях, личных встречах в лаборатории и на форумах разработчиков Apple.

Каждый год, чтобы открыть Всемирную конференцию разработчиков, Apple проводит основное мероприятие, на котором представляет новое программное обеспечение, а иногда и новое оборудование. 2020 и 2021 годы были событиями, посвященными только программному обеспечению, а Apple не представила аппаратное обеспечение, поэтому пока не ясно, увидим ли мы аппаратные продукты в этом году.

Apple будет транслировать мероприятие на Apple.com, в приложении Apple Developer, на веб-сайте Apple Developer, на Apple TV и на YouTube.

Дата WWDC 2022

Всемирная конференция разработчиков обычно проходит в первую или вторую неделю июня. В 2021 году WWDC проходил с 7 по 11 июня, и в этом году мы ожидаем аналогичного графика проведения мероприятия.

На основе июньского календаря возможны недели со 2 по 6 июня и с 9 по 13 июня. Apple объявила даты проведения WWDC 2021 в конце марта, поэтому мы, вероятно, можем ожидать услышать больше информации о WWDC 2022 ближе к концу марта 2022 года.

Что мы ожидаем

Ожидается, что Apple представит iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, tvOS 16 и watchOS 9 на WWDC 2022. После дебюта новых обновлений операционной системы Apple предоставит программное обеспечение разработчикам для тестирования перед осенним запуском.

iOS 16

В настоящее время мы мало что знаем о новых обновлениях программного обеспечения, но, судя по слухам об аппаратном обеспечении iPhone 14, в iOS 16, возможно, есть несколько функций, которых стоит ожидать.

По крайней мере, один iPhone будет иметь дизайн дисплея с дырочками вместо выемки, что потребует изменений интерфейса и обновлений области вокруг строки состояния, а также ходят слухи об обнаружении автомобильных аварий и функциях экстренного спутника.

Аппаратное обеспечение

Аппаратное обеспечение становится все более редким на WWDC, но ходят слухи, что Apple может представить на WWDC свою будущую гарнитуру AR/VR, чтобы дать разработчикам время для создания приложений и возможностей для устройства до его запуска.

Apple уже некоторое время работает над гарнитурой AR/VR (или «смешанной реальности»), и пока не ясно, будет ли она готова к дебюту на WWDC. Ниже мы выделили некоторые функции, ожидаемые от гарнитуры, а другие можно найти в нашем специальном обзоре AR/VR .

Круглая гарнитура VR

Элегантный и легкий дизайн в стиле Oculus Quest с ремешком в стиле Apple Watch и мягкой сеткой вокруг глаз.

Два микро-OLED-дисплея с высоким разрешением, возможный третий дисплей для периферийного зрения

Сверхбыстрый чип, превосходящий по производительности M1

Более десятка камер для отслеживания движений рук и наблюдения за окружающим миром

Отслеживание взгляда для элементов управления и функций, основанных на движениях глаз

Управление на основе жестов

Выделенный магазин приложений с упором на игры, потоковое видео и видеоконференции

Ценник 3000$+

Прошедшие события WWDC — WWDC 2021

WWDC 2021 сосредоточилась на программном обеспечении, а не на оборудовании: Apple представила iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15, macOS Monterey и watchOS 8. Apple также представила iCloud+, набор новых функций, ориентированных на конфиденциальность, которые доступны для ее платных планов iCloud. по цене от $0,99 в месяц.

Наш обзор прошлой конференции — Итоги WWDC 2021: всё, что Apple анонсировала на вчерашнем мероприятии