Apple столкнулась с проблемой в производстве дисплеев для iPhone 16

По информации издания The Elec, поставщики Apple столкнулись с проблемой в производстве дисплеев для iPhone 16, которые требовались компании.

А именно, не удалось обеспечить тонкие боковые рамки, которые были запланированы с использованием технологии Border Reduction Structure (BRS).

По данным источников, как LG Display, так и Samsung Display сообщили о сложностях в проектировании экранов с тонкими рамками.

Для достижения этого результата требуется загиб проводов, и хотя тестовые образцы были созданы, масштабирование производства оказалось проблематичным.

Это не первая проблема, с которой столкнулись при разработке iPhone 16. Ранее сообщалось, что из-за использования технологии BRS OLED-экраны нагревались слишком сильно, но эта проблема была решена.

Пока неясно, как эта ситуация повлияет на планы выпуска iPhone 16 и его характеристики. Apple может найти другие решения или отложить выпуск модели до устранения всех проблем.