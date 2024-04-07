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Apple столкнулась с проблемой в производстве дисплеев для iPhone 16

Автор На чтение 1 мин Просмотров 14 Опубликовано

По информации издания The Elec, поставщики Apple столкнулись с проблемой в производстве дисплеев для iPhone 16, которые требовались компании.

А именно, не удалось обеспечить тонкие боковые рамки, которые были запланированы с использованием технологии Border Reduction Structure (BRS).

По данным источников, как LG Display, так и Samsung Display сообщили о сложностях в проектировании экранов с тонкими рамками.

Для достижения этого результата требуется загиб проводов, и хотя тестовые образцы были созданы, масштабирование производства оказалось проблематичным.

Это не первая проблема, с которой столкнулись при разработке iPhone 16. Ранее сообщалось, что из-за использования технологии BRS OLED-экраны нагревались слишком сильно, но эта проблема была решена.

Пока неясно, как эта ситуация повлияет на планы выпуска iPhone 16 и его характеристики. Apple может найти другие решения или отложить выпуск модели до устранения всех проблем.

Макеты всех моделей линейки iPhone 16 представлены на изображениях

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