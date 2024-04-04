Макеты всех моделей линейки iPhone 16 представлены на изображениях

Производителям аксессуаров уже доступны макеты iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max для разработки защитных чехлов.

Живые фотографии показывают, что у iPhone 16 и iPhone 16 Plus два объектива расположены вертикально, а блок камеры имеет новую форму.

Кроме того, всю серию iPhone 16 отличает наличие кнопки действий, которая может выполнять до 9 различных функций, и на правой стороне телефона появилась новая кнопка для запуска камеры.

Вероятно, iPhone 16 Pro будет оснащен 6,3-дюймовым дисплеем, что является увеличением по сравнению с предыдущей моделью размером в 6,1 дюйма, а iPhone 16 Pro Max получит 6,9-дюймовый дисплей, вместо предыдущих 6,7 дюйма.