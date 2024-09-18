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Apple сделала специальную версию iOS 17 для тех, кто не спешит обновляться до iOS 18

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Apple выпустила специальную версию iOS 17 для пользователей, не спешащих с обновлением.

Apple сделала специальную версию iOS 17 для тех, кто не спешит обновляться до iOS 18

Apple представила новую версию iOS 17.7, предназначенную для тех пользователей iPhone, которые не торопятся устанавливать обновления сразу после их выхода. Эта версия включает все актуальные исправления безопасности, необходимые для корректной работы устройства.

Многие владельцы iPhone откладывают обновление из-за опасений по поводу стабильности работы системы. В новых релизах могут возникать ошибки и проблемы с производительностью, которые исправляются в последующих патчах.

В iOS 17.7 не добавлены новые функции или изменения — это последний крупный билд предыдущей версии, после которого Apple сосредоточится на iOS 18.

Обновление доступно в разделе «Настройки» под пунктом «Обновление ПО», где пользователи могут выбрать между iOS 18 и iOS 17.7.

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