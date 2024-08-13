Apple разрабатывает новый и тонкий смартфон iPhone 17 Air

Хотя до выхода iPhone 16 осталось совсем немного времени, Apple уже планирует новый модельный ряд на 2025 год.

По информации журналиста Марка Гурмана из Bloomberg, компания может выпустить iPhone 17 Air, который заменит неудавшуюся модель «Plus».

iPhone 17 Air будет находиться между стандартным iPhone 17 и моделью Pro. Ожидается, что он будет значительно тоньше, подобно MacBook Air, что привлечет пользователей, желающих что-то более стильное, но не нуждающихся в высоких характеристиках.

Apple намерена изменить маркетинговую стратегию, чтобы заинтересовать покупателей. Новинка будет нацелена на тех, кто хочет эффектный дизайн без лишних функций.

Также планируется выпустить iPhone SE 4-го поколения в начале 2025 года, что поможет компании расширить рынок. Apple надеется, что Air станет более успешным, чем предыдущие мини-модели и «Plus».

В долгосрочной перспективе компания рассматривает возможность создания модели «Ultra» и даже складного iPhone. Хотя точные сроки выхода новых устройств пока неизвестны, Apple продолжает развивать свои идеи и технологии.