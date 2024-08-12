Apple готовит iPhone SE с ИИ в дизайне iPhone 14 с OLED-экраном

Apple планирует выпустить новое поколение бюджетного смартфона iPhone SE, которое может получить поддержку технологии Apple Intelligence в 2025 году.

Об этом сообщает The Verge со ссылкой на Марка Гурмана из Bloomberg. Ранее функции ИИ были доступны только на iPhone 15 Pro, но ожидается, что вся линейка iPhone 16 получит их уже этой осенью.

Если информация подтвердится, iPhone SE станет более привлекательным для покупателей. Традиционно этот смартфон предлагал доступную цену и мощный процессор в устаревшем корпусе, основанном на iPhone 8.

Следующий iPhone SE, согласно слухам, будет выполнен в дизайне iPhone 14, избавившись от больших рамок и кнопки «Домой». Он может получить 6,1-дюймовый OLED-экран и улучшенную производительность, что сделает его более конкурентоспособным.

Хотя iPhone 16, который скоро будет анонсирован, сохранит некоторые преимущества, такие как двойная камера и кнопка Action Button, эти функции могут отсутствовать в iPhone SE.

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