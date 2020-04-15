Apple раскрыла данные о передвижениях людей на время пандемии

Apple раскрыла данные о передвижениях людей на время пандемии15.04.2020 19:32
Apple предоставила открытые данные по передвижению людей на улице, которые данные должны помочь правительству в распространение коронавируса.
Предоставленные данные показывают передвижение пользователей на общественном транспорте, личном автомобиле и пешком.
Вся информация о передвижении основана на запросе прокладывания маршрутов и сравнении с прошлыми данными.
Стоит отметить, что сервис не является 100% точным, а дает только общую информацию.
«Купертиновская» компания предоставила данные передвижения пользователей в 63 странах.
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