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Компания Apple третий год подряд будет использовать 5-нм процессоры для iPhone

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Производителем процессоров для iPhone является TSMC, а по ее дорожной карте 3-нанометровые и 4-нанометровые процессоры станут доступны только в следующем году.
TSMC намерена наладить производство нового поколения процессоров только в следующем году, сообщает аналитик Apple Минг-Чи Куо. Это значит, что iPhone 14 не получат продвинутую платформу.

Таким образом, процессор Apple A16 будет выпускаться по 5-нанометровому процессору.

Этот техпроцесс компания Apple использует уже три года подряд, а за это время должен был произойти переход на более современные чипы, но этого не происходит из-за нехватки микросхем.

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