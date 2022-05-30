Компания Apple третий год подряд будет использовать 5-нм процессоры для iPhone

Производителем процессоров для iPhone является TSMC, а по ее дорожной карте 3-нанометровые и 4-нанометровые процессоры станут доступны только в следующем году.

TSMC намерена наладить производство нового поколения процессоров только в следующем году, сообщает аналитик Apple Минг-Чи Куо. Это значит, что iPhone 14 не получат продвинутую платформу.

Таким образом, процессор Apple A16 будет выпускаться по 5-нанометровому процессору.

Этот техпроцесс компания Apple использует уже три года подряд, а за это время должен был произойти переход на более современные чипы, но этого не происходит из-за нехватки микросхем.