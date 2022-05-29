Компания Apple раскрыла дизайн iPhone 14 в рекламном видеролике

Ошибку допустило подразделение Apple, но рекламный ролик успели посмотреть многие, и некоторые даже сделали скриншоты.

На YouTube-канале Apple Thailand был опубликован ролик, в котором рассказывали о преимуществах использования оплаты Apple Pay.

В рекламе был продемонстрирован смартфон с двумя вырезами в экране. Напомним, такие вырезы должны появится в iPhone 14 Pro.

Видео быстро удалили с YouTube-канала Apple Thailand, но пользователи успели сделать скриншот и показать всем как будет выглядеть новый iPhone.