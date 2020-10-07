Apple представит iPhone 12 в октябре

Компания Apple официально анонсировала мероприятие, на котором состоится презентация новых продуктов.

Дебют новинок (не уточняется каких именно), состоится в формате онлайн 13 октября в 20.00 по московскому времени.

С большой вероятностью на этом мероприятии будут представлены новые iPhone 12, о чем ранее неоднократно сообщали инсайдеры.

Помимо новых смартфонов, 13 октября ожидается еще презентация полноразмерных наушников, колонки HomePod mini, а также новой Apple TV, беспроводной зарядки AirPower и метки AirTag.

Между тем напомним, что ранее были собраны все известные подробности о самом компактном смартфоне новой линейки iPhone 12. Более подробно об этом сообщалось ранее.