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Опубликованы все известные подробности о новом iPhone 12 mini

06.10.2020 18:24

Не так давно стало известно, что самый компактный смартфон в линейке iPhone 12 будет носить название iPhone 12 mini.
Также на протяжении последних месяцев появлялись подробности о новинке. Если собрать всю известную информацию о новинке, дебют которой на ряду с другими моделями ожидается в середине октября, то о смартфоне известно уже не так уж и мало.

Итак, iPhone 12 mini будет представлять собой компактную модель с 5,4-дюймовым экраном с соотношением сторон 19,5:9.

Устройству приписывают OLED-дисплей, а основная камера в нем будет двойная, но датчики пока неизвестны. За автономную работу ответит батарея на 2 227 мАч. Что касается процессора, то согласно слухам это будет упрощенная версия Apple A14 Bionic.

Опубликованы все известные подробности о новом iPhone 12 mini

С поддержкой сетей пятого поколения все сложно, так как согласно одним данным модель будет представлена в двух версиях с 5G и без, а другие источники утверждают, что смартфон такую поддержку не получит.

Что касается стоимости, то iPhone 12 mini обойдется в 649 долларов минимум. Ожидается, что презентация новой линейки смартфонов состоится 13 октября.

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