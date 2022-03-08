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Apple представила новый настольный компьютер Mac Studio на базе чипа M1 Ultra

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Во вторник Apple анонсировала свой новый компьютер в корпусе Tower под названием «Mac Studio», предназначенный для профессиональных пользователей. Впервые представленный Mac Studio работает на новом чипе Apple M1 Ultra.

Mac Studio представляет новую категорию между Mac mini и Mac Pro. Он имеет дизайн, основанный на Mac mini, но с более высоким корпусом для поддержки более мощного оборудования, а также с лучшей системой охлаждения.

По умолчанию Mac Studio уже поставляется с чипом M1 Max, таким же, как в высококлассных моделях MacBook Pro 2021 года. Более дорогой вариант позволяет пользователям настроить Mac Studio с помощью M1 Ultra — нового чипа, который объединяет два чипа M1 Max, работающих вместе.

Полная трансляция события  — https://astera.ru/news/meropriyatie-apple-peek-performance/

 

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