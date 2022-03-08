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Мероприятие Apple «Peek Performance»: прямой эфир

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Мероприятие Apple «Peek Performance»: прямой эфир

Тим Кук говорит: «Спасибо, что присоединились к нам, хорошего дня».

«Замечательно думать о том, какое глубокое влияние Apple Silicon оказывает на Mac и другие наши продукты».

Мероприятие Apple «Peek Performance»: прямой эфир

Заказы принимаются сегодня, отправка 18 марта.

Стоимость Studio Display начинается от 1599 долларов. Стекло с нанотекстурой и подставка не являются обязательными.

Мероприятие Apple «Peek Performance»: прямой эфир

Цена начинается с 1999 долларов, M1 Ultra — с 3999 долларов.

Мероприятие Apple «Peek Performance»: прямой эфир

Запуск видео, показывающего Mac Studio и Studio Display в действии.

Мероприятие Apple «Peek Performance»: прямой эфир

Новые серебристый и черный цвета доступны для Magic Keyboard, Magic Trackpad и Magic Mouse.

Мероприятие Apple «Peek Performance»: прямой эфир

3 USB-C плюс порт Thunderbolt для подключения к вашему Mac с помощью одного кабеля. Также предусмотрена мощность 96 Вт для подключения к ноутбуку. Может быстро заряжать 14-дюймовый MacBook Pro. К одному MacBook Pro можно подключить три монитора Studio.

Мероприятие Apple «Peek Performance»: прямой эфир

Лучшее сочетание камеры и звука для настольного дисплея.

Динамики поддерживают пространственный звук с Dolby Atmos.

Четыре НЧ-динамика с функцией принудительного подавления, минимизирующие искажения, и два высокопроизводительных твитера.

Мероприятие Apple «Peek Performance»: прямой эфир

Поддерживает Center Stage, впервые появляется на Mac. Включает массив из трех микрофонов, особенно с низким уровнем шума. Включает в себя аудиосистему с 6 динамиками.

Мероприятие Apple «Peek Performance»: прямой эфир

Чип A13 Bionic внутри, с камерой и аудиосистемой внутри. Фронтальная камера Ultra Wide 12 МП, такая же, как на iPad.

Мероприятие Apple «Peek Performance»: прямой эфир

27-дюймовый дисплей с поддержкой TrueTone, 14,7 млн ​​пикселей, сетчатка 5K, антибликовое покрытие и опциональное стекло с нанотекстурой.

Мероприятие Apple «Peek Performance»: прямой эфир

Доступен вариант с регулируемой по высоте и наклону подставкой.

Студийный дисплей имеет полноэкранный дизайн с узкими рамками. Полностью алюминиевый корпус. Тот же дизайн, что и у 24-дюймового iMac. Угол наклона до 30 градусов.

Студийный дисплей оснащен невероятными функциями.

Новый Studio Display создает «максимальное студийное впечатление».

M1 Ultra — самый мощный процессор, когда-либо использовавшийся в персональных компьютерах.

С экологической точки зрения Mac Studio потребляет меньше энергии, чем конкуренты, и обеспечивает невероятную производительность. Будет потреблять на 1000 кВтч меньше, чем настольный ПК высокого класса. 100% переработанные редкоземельные элементы во всех магнитах и ​​переработанное олово в припое на основной логической плате.

Мероприятие Apple «Peek Performance»: прямой эфир

Мероприятие Apple «Peek Performance»: прямой эфир

M1 Max в 3,4 раза быстрее, чем самый быстрый iMac. M1 Ultra до 80 % быстрее, чем топовый Mac Pro.

M1 Ultra и Mac Studio могут воспроизводить 18 потоков видео 8K ProRes 422. Это может сделать только компьютер в мире.

SSD в Mac Studio обеспечивает производительность 7,4 ГБ/с и емкость 8 ТБ.

Самый мощный графический процессор на сегодняшний день предлагает 48 ГБ памяти. M1 Max дает максимум 64 ГБ памяти, а M1 Ultra предлагает максимум 128 ГБ.

Графическая производительность в 4,5 раза выше, чем у 27-дюймового iMac, и на 80% выше, чем у Mac Pro с самой быстрой видеокартой.

Мероприятие Apple «Peek Performance»: прямой эфир

M1 Ultra на 60% быстрее 28-ядерного Xeon Mac Pro.

M1 Ultra еще лучше. Производительность ЦП в 3,8 раза выше, чем у iMac с 10-ядерным процессором i9, и на 90 % выше, чем у Mac Pro с 16-ядерным процессором Xeon.

Графическая производительность в 3,4 раза выше, чем у 27-дюймового iMac с Radeon Pro 5700XT. В 3 раза быстрее, чем Mac Pro с Radeon Pro W5700X.

Мероприятие Apple «Peek Performance»: прямой эфир

Поднимает производительность на новый удивительный уровень. Что касается производительности процессора, M1 Max в 2,5 раза быстрее, чем 10-ядерный iMac i9. На 50 % быстрее, чем Mac Pro с 16-ядерным процессором Xeon.

Одновременно поддерживает 4 дисплея XDR и телевизор 4K.

С M1 Max два порта USB-C спереди. У M1 Ultra передние порты — это Thunderbolt 4. Слот для SD-карты также находится спереди.

Мероприятие Apple «Peek Performance»: прямой эфир

Четыре порта Thunderbolt 4 сзади. Ethernet 10 Гбит/с, два порта USB-A, порт HDMI и аудиоразъем Pro для наушников с высоким импедансом. Встроенный Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.

Половина устройства — это управление температурой. Протягивает воздух через основание, перемещая воздух по круглому источнику питания и по каналам к тепловому модулю чипа. Задний выхлоп с низким импедансом через 2000 перфораций. Звук минимальный.

Мероприятие Apple «Peek Performance»: прямой эфир

Одиночный алюминиевый профиль, квадрат 7,7 дюйма внизу, высота 3,7 дюйма.

Мероприятие Apple «Peek Performance»: прямой эфир

Первый компьютер с потрясающей производительностью, широкими возможностями подключения и возможностями в компактном корпусе прямо на вашем столе.

Коллин Новьелли, менеджер продуктовой линейки Mac, расскажет о Mac Studio.

Мероприятие Apple «Peek Performance»: прямой эфир

Mac Studio и Studio Display.

Мероприятие Apple «Peek Performance»: прямой эфир

Mac Studio, похожий на сложенный Mac Mini, вместе с новым дисплеем.

Чтобы сделать студию своей мечты…

Этим пользователям нужны производительность, возможность подключения и модульность.

iMac и Mac mini до сих пор обслуживали этот рынок. Но некоторые пользователи хотят большего…

Говоря о «Студии», где люди делают свою лучшую работу.

«M1 Ultra снова повышает производительность Mac».

Показ видеоролика, в котором разработчики говорят о мощности чипа.

Поскольку M1 Ultra выглядит как единый кремний для программного обеспечения, приложения могут использовать его без дополнительной работы.

Самый мощный и самый функциональный чип из когда-либо существовавших в персональном компьютере.

Мероприятие Apple «Peek Performance»: прямой эфир

1/3 мощность и такая же производительность, как у ведущих графических процессоров. Такая же производительность, как и у самого мощного графического процессора, потребляющего на 200 Вт меньше энергии.

Лучшая в отрасли производительность на ватт — огромное преимущество для настольного компьютера. Многопоточная производительность процессора. Производительность на 90 % выше при той же мощности, что и у ведущих чипов. На 100 Вт меньше мощности при том же уровне производительности.

Мероприятие Apple «Peek Performance»: прямой эфир

20-ядерный ЦП, 16 высокопроизводительных ядер, 4 высокоэффективных ядра. 64-ядерный графический процессор. В 8 раз быстрее, чем M1. 32-ядерный нейронный движок. 22 триллиона операций в секунду. 2x медиа-движок.

Мероприятие Apple «Peek Performance»: прямой эфир

10-кратный новейший процессор для настольных ПК. Поддерживается 128 ГБ единой памяти.

Мероприятие Apple «Peek Performance»: прямой эфир

Ведет себя как отдельный чип для программного обеспечения. 114 миллиардов транзисторов. Поддерживает память с более высокой пропускной способностью, 800 ГБ/с.

Мероприятие Apple «Peek Performance»: прямой эфир

Пропускная способность в 4 раза выше, чем у ведущей многочиповой технологии межсоединений.

Кремниевый переходник с удвоенной плотностью соединений по сравнению с любой доступной технологией. Межпроцессорная пропускная способность 2,5 ТБ/с.

Мероприятие Apple «Peek Performance»: прямой эфир

УльтраФьюжн.

Начинается с M1 Max, у которого есть скрытая функция, которая до сих пор не обсуждалась. Технология Die-to-Die соединяет два M1 Max вместе.

Обычные машины используют два чипа, подключенных к материнской плате, для увеличения скорости.

Джонни Сроуджи, старший вице-президент по аппаратным технологиям, здесь, чтобы поговорить о M1 Ultra.

Мероприятие Apple «Peek Performance»: прямой эфир

М1 Ультра!

Мероприятие Apple «Peek Performance»: прямой эфир

Теперь мы делаем следующий гигантский скачок. Предоставление Apple Silicon пользователям, которым требуется более высокая производительность. Приближается один новый чип… Он снесет вам крышу.

Мероприятие Apple «Peek Performance»: прямой эфир

Мы не останавливаемся на достигнутом! Чтобы рассказать вам, как мы собираемся продвинуть Mac еще дальше… вот Джон Тернус, старший вице-президент по аппаратному обеспечению.

Говоря о новом 24-дюймовом iMac и MacBook Pro с M1 Pro и M1 Max.

Мы перевели почти все машины в линейке на Apple Silicon.

Мероприятие Apple «Peek Performance»: прямой эфир

На Mac.

Мероприятие Apple «Peek Performance»: прямой эфир

Конфигурации 64 ГБ и 256 ГБ. Доступны модели с Wi-Fi и сотовой связью. Заказы начинаются в пятницу, доступны с 18 марта.

Мероприятие Apple «Peek Performance»: прямой эфир

Начинается с 599 долларов, доступен в пяти цветах.

Мероприятие Apple «Peek Performance»: прямой эфир

100% переработанный алюминий в корпусе, олово в припое на основной логической плате и редкоземельные элементы в корпусе и аудиомагнитах.

Мероприятие Apple «Peek Performance»: прямой эфир

Новая версия iMovie выйдет в следующем месяце.

Мероприятие Apple «Peek Performance»: прямой эфир

Apple Pencil 2-го поколения теперь поддерживается.

5G появится на iPad Air.

Фронтальная камера теперь 12MP Ultra Wide. Возможность поддержки Center Stage, благодаря чему все модели iPad поддерживают Center Stage.

Мероприятие Apple «Peek Performance»: прямой эфир

Рассмотрим все функции M1, включая ядра CPU, GPU и Neural Engine.

Это быстрее, чем самый быстрый конкурирующий планшет. И в 2 раза быстрее самого продаваемого ноутбука с Windows в своем ценовом диапазоне.

Мероприятие Apple «Peek Performance»: прямой эфир

Это iPad Air пятого поколения.

Чип Apple Silicon M1 появится в iPad Air, как и в iPad Pro.

Ангеллина Кьязике, руководитель инженерной программы, iPad, расскажет об iPad Air.

«Это новый, еще более удивительный iPad Air!»

Мероприятие Apple «Peek Performance»: прямой эфир

Айпад Эйр. «Мы любим iPad Air за то, что он невероятно тонкий, легкий и мощный. И теперь мы выводим его производительность на новый уровень».

Мероприятие Apple «Peek Performance»: прямой эфир

Теперь к айпаду.

Новый iPhone SE стоит от 429 долларов по сравнению с 399 долларов, за которые продается текущая модель. Предзаказы начинаются в пятницу, отправка 18 марта.

Мероприятие Apple «Peek Performance»: прямой эфир

Apple отказалась от внешней пластиковой упаковки и использует большое количество переработанных материалов при производстве устройства.

12-мегапиксельная камера с вычислительной фотографией. Deep Fusion оптимизирует текстуру и детализацию. Smart HDR применяет индивидуальные настройки.

Мероприятие Apple «Peek Performance»: прямой эфир

4,8-дюймовый экран с самым прочным стеклом в смартфоне спереди и сзади. То же стекло, что и на задней панели iPhone 13 и 13 Pro. Включает кнопку «Домой» с Touch ID. Лучшее время автономной работы и 5G.

Мероприятие Apple «Peek Performance»: прямой эфир

iPhone SE не только мощный, но и красивый. Доступен в цветах Midnight Blue, Starlight White, Product Red.

16-ядерный Neural Engine, предназначенный для задач машинного обучения и 15,8 трлн операций в секунду. В 26 раз быстрее, чем iPhone 8. Открывает новые способы использования iPhone, чтобы сделать жизнь проще.

Мероприятие Apple «Peek Performance»: прямой эфир

Быстрее всех конкурентов по любой цене. 4-ядерный графический процессор обеспечивает скорость в 2,2 раза выше, чем у iPhone 8.

6-ядерный процессор, в 1,8 раза быстрее, чем iPhone 8.

Франческа Свит, менеджер по продуктам iPhone, продемонстрирует это. A15 Bionic в iPhone SE — это тот же чип, что и в iPhone 13.

Мероприятие Apple «Peek Performance»: прямой эфир

В линейку iPhone 13 добавлено больше новых пользователей, чем в каждый из предыдущих 5 запусков. iPhone SE будет развивать этот импульс.

Отлично подходит для пользователей, которым нужен iPhone меньшего размера по отличной цене.

Мероприятие Apple «Peek Performance»: прямой эфир

Новый iPhone SE с кнопкой «Домой»!

Чип A15 Bionic появится в другом iPhone/

Темный лесной зеленый цвет для iPhone 13 и альпийский зеленый для iPhone 13 Pro.

Мероприятие Apple «Peek Performance»: прямой эфир

Apple запускает две новые отделки для iPhone 13.

Мероприятие Apple «Peek Performance»: прямой эфир

Переходят к iPhone.

Мероприятие Apple «Peek Performance»: прямой эфир

Тим Кук одет в синий пуловер и желтый ремешок для Apple Watch, что, вероятно, является данью уважения украинскому флагу.

Мероприятие Apple «Peek Performance»: прямой эфир

Тим Кук выходит на сцену с восторженным «Доброе утро!» Он обсуждает Apple TV+ для начала.

Начинаем.

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