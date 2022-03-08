Мероприятие Apple «Peek Performance»: прямой эфир

Тим Кук говорит: «Спасибо, что присоединились к нам, хорошего дня».

«Замечательно думать о том, какое глубокое влияние Apple Silicon оказывает на Mac и другие наши продукты».

Заказы принимаются сегодня, отправка 18 марта.

Стоимость Studio Display начинается от 1599 долларов. Стекло с нанотекстурой и подставка не являются обязательными.

Цена начинается с 1999 долларов, M1 Ultra — с 3999 долларов.

Запуск видео, показывающего Mac Studio и Studio Display в действии.

Новые серебристый и черный цвета доступны для Magic Keyboard, Magic Trackpad и Magic Mouse.

3 USB-C плюс порт Thunderbolt для подключения к вашему Mac с помощью одного кабеля. Также предусмотрена мощность 96 Вт для подключения к ноутбуку. Может быстро заряжать 14-дюймовый MacBook Pro. К одному MacBook Pro можно подключить три монитора Studio.

Лучшее сочетание камеры и звука для настольного дисплея.

Динамики поддерживают пространственный звук с Dolby Atmos.

Четыре НЧ-динамика с функцией принудительного подавления, минимизирующие искажения, и два высокопроизводительных твитера.

Поддерживает Center Stage, впервые появляется на Mac. Включает массив из трех микрофонов, особенно с низким уровнем шума. Включает в себя аудиосистему с 6 динамиками.

Чип A13 Bionic внутри, с камерой и аудиосистемой внутри. Фронтальная камера Ultra Wide 12 МП, такая же, как на iPad.

27-дюймовый дисплей с поддержкой TrueTone, 14,7 млн ​​пикселей, сетчатка 5K, антибликовое покрытие и опциональное стекло с нанотекстурой.

Доступен вариант с регулируемой по высоте и наклону подставкой.

Студийный дисплей имеет полноэкранный дизайн с узкими рамками. Полностью алюминиевый корпус. Тот же дизайн, что и у 24-дюймового iMac. Угол наклона до 30 градусов.

Студийный дисплей оснащен невероятными функциями.

Новый Studio Display создает «максимальное студийное впечатление».

M1 Ultra — самый мощный процессор, когда-либо использовавшийся в персональных компьютерах.

С экологической точки зрения Mac Studio потребляет меньше энергии, чем конкуренты, и обеспечивает невероятную производительность. Будет потреблять на 1000 кВтч меньше, чем настольный ПК высокого класса. 100% переработанные редкоземельные элементы во всех магнитах и ​​переработанное олово в припое на основной логической плате.

M1 Max в 3,4 раза быстрее, чем самый быстрый iMac. M1 Ultra до 80 % быстрее, чем топовый Mac Pro.

M1 Ultra и Mac Studio могут воспроизводить 18 потоков видео 8K ProRes 422. Это может сделать только компьютер в мире.

SSD в Mac Studio обеспечивает производительность 7,4 ГБ/с и емкость 8 ТБ.

Самый мощный графический процессор на сегодняшний день предлагает 48 ГБ памяти. M1 Max дает максимум 64 ГБ памяти, а M1 Ultra предлагает максимум 128 ГБ.

Графическая производительность в 4,5 раза выше, чем у 27-дюймового iMac, и на 80% выше, чем у Mac Pro с самой быстрой видеокартой.

M1 Ultra на 60% быстрее 28-ядерного Xeon Mac Pro.

M1 Ultra еще лучше. Производительность ЦП в 3,8 раза выше, чем у iMac с 10-ядерным процессором i9, и на 90 % выше, чем у Mac Pro с 16-ядерным процессором Xeon.

Графическая производительность в 3,4 раза выше, чем у 27-дюймового iMac с Radeon Pro 5700XT. В 3 раза быстрее, чем Mac Pro с Radeon Pro W5700X.

Поднимает производительность на новый удивительный уровень. Что касается производительности процессора, M1 Max в 2,5 раза быстрее, чем 10-ядерный iMac i9. На 50 % быстрее, чем Mac Pro с 16-ядерным процессором Xeon.

Одновременно поддерживает 4 дисплея XDR и телевизор 4K.

С M1 Max два порта USB-C спереди. У M1 Ultra передние порты — это Thunderbolt 4. Слот для SD-карты также находится спереди.

Четыре порта Thunderbolt 4 сзади. Ethernet 10 Гбит/с, два порта USB-A, порт HDMI и аудиоразъем Pro для наушников с высоким импедансом. Встроенный Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.

Половина устройства — это управление температурой. Протягивает воздух через основание, перемещая воздух по круглому источнику питания и по каналам к тепловому модулю чипа. Задний выхлоп с низким импедансом через 2000 перфораций. Звук минимальный.

Одиночный алюминиевый профиль, квадрат 7,7 дюйма внизу, высота 3,7 дюйма.

Первый компьютер с потрясающей производительностью, широкими возможностями подключения и возможностями в компактном корпусе прямо на вашем столе.

Коллин Новьелли, менеджер продуктовой линейки Mac, расскажет о Mac Studio.

Mac Studio и Studio Display.

Mac Studio, похожий на сложенный Mac Mini, вместе с новым дисплеем.

Чтобы сделать студию своей мечты…

Этим пользователям нужны производительность, возможность подключения и модульность.

iMac и Mac mini до сих пор обслуживали этот рынок. Но некоторые пользователи хотят большего…

Говоря о «Студии», где люди делают свою лучшую работу.

«M1 Ultra снова повышает производительность Mac».

Показ видеоролика, в котором разработчики говорят о мощности чипа.

Поскольку M1 Ultra выглядит как единый кремний для программного обеспечения, приложения могут использовать его без дополнительной работы.

Самый мощный и самый функциональный чип из когда-либо существовавших в персональном компьютере.

1/3 мощность и такая же производительность, как у ведущих графических процессоров. Такая же производительность, как и у самого мощного графического процессора, потребляющего на 200 Вт меньше энергии.

Лучшая в отрасли производительность на ватт — огромное преимущество для настольного компьютера. Многопоточная производительность процессора. Производительность на 90 % выше при той же мощности, что и у ведущих чипов. На 100 Вт меньше мощности при том же уровне производительности.

20-ядерный ЦП, 16 высокопроизводительных ядер, 4 высокоэффективных ядра. 64-ядерный графический процессор. В 8 раз быстрее, чем M1. 32-ядерный нейронный движок. 22 триллиона операций в секунду. 2x медиа-движок.

10-кратный новейший процессор для настольных ПК. Поддерживается 128 ГБ единой памяти.

Ведет себя как отдельный чип для программного обеспечения. 114 миллиардов транзисторов. Поддерживает память с более высокой пропускной способностью, 800 ГБ/с.

Пропускная способность в 4 раза выше, чем у ведущей многочиповой технологии межсоединений.

Кремниевый переходник с удвоенной плотностью соединений по сравнению с любой доступной технологией. Межпроцессорная пропускная способность 2,5 ТБ/с.

УльтраФьюжн.

Начинается с M1 Max, у которого есть скрытая функция, которая до сих пор не обсуждалась. Технология Die-to-Die соединяет два M1 Max вместе.

Обычные машины используют два чипа, подключенных к материнской плате, для увеличения скорости.

Джонни Сроуджи, старший вице-президент по аппаратным технологиям, здесь, чтобы поговорить о M1 Ultra.

М1 Ультра!

Теперь мы делаем следующий гигантский скачок. Предоставление Apple Silicon пользователям, которым требуется более высокая производительность. Приближается один новый чип… Он снесет вам крышу.

Мы не останавливаемся на достигнутом! Чтобы рассказать вам, как мы собираемся продвинуть Mac еще дальше… вот Джон Тернус, старший вице-президент по аппаратному обеспечению.

Говоря о новом 24-дюймовом iMac и MacBook Pro с M1 Pro и M1 Max.

Мы перевели почти все машины в линейке на Apple Silicon.

На Mac.

Конфигурации 64 ГБ и 256 ГБ. Доступны модели с Wi-Fi и сотовой связью. Заказы начинаются в пятницу, доступны с 18 марта.

Начинается с 599 долларов, доступен в пяти цветах.

100% переработанный алюминий в корпусе, олово в припое на основной логической плате и редкоземельные элементы в корпусе и аудиомагнитах.

Новая версия iMovie выйдет в следующем месяце.

Apple Pencil 2-го поколения теперь поддерживается.

5G появится на iPad Air.

Фронтальная камера теперь 12MP Ultra Wide. Возможность поддержки Center Stage, благодаря чему все модели iPad поддерживают Center Stage.

Рассмотрим все функции M1, включая ядра CPU, GPU и Neural Engine.

Это быстрее, чем самый быстрый конкурирующий планшет. И в 2 раза быстрее самого продаваемого ноутбука с Windows в своем ценовом диапазоне.

Это iPad Air пятого поколения.

Чип Apple Silicon M1 появится в iPad Air, как и в iPad Pro.

Ангеллина Кьязике, руководитель инженерной программы, iPad, расскажет об iPad Air.

«Это новый, еще более удивительный iPad Air!»

Айпад Эйр. «Мы любим iPad Air за то, что он невероятно тонкий, легкий и мощный. И теперь мы выводим его производительность на новый уровень».

Теперь к айпаду.

Новый iPhone SE стоит от 429 долларов по сравнению с 399 долларов, за которые продается текущая модель. Предзаказы начинаются в пятницу, отправка 18 марта.

Apple отказалась от внешней пластиковой упаковки и использует большое количество переработанных материалов при производстве устройства.

12-мегапиксельная камера с вычислительной фотографией. Deep Fusion оптимизирует текстуру и детализацию. Smart HDR применяет индивидуальные настройки.

4,8-дюймовый экран с самым прочным стеклом в смартфоне спереди и сзади. То же стекло, что и на задней панели iPhone 13 и 13 Pro. Включает кнопку «Домой» с Touch ID. Лучшее время автономной работы и 5G.

iPhone SE не только мощный, но и красивый. Доступен в цветах Midnight Blue, Starlight White, Product Red.

16-ядерный Neural Engine, предназначенный для задач машинного обучения и 15,8 трлн операций в секунду. В 26 раз быстрее, чем iPhone 8. Открывает новые способы использования iPhone, чтобы сделать жизнь проще.

Быстрее всех конкурентов по любой цене. 4-ядерный графический процессор обеспечивает скорость в 2,2 раза выше, чем у iPhone 8.

6-ядерный процессор, в 1,8 раза быстрее, чем iPhone 8.

Франческа Свит, менеджер по продуктам iPhone, продемонстрирует это. A15 Bionic в iPhone SE — это тот же чип, что и в iPhone 13.

В линейку iPhone 13 добавлено больше новых пользователей, чем в каждый из предыдущих 5 запусков. iPhone SE будет развивать этот импульс.

Отлично подходит для пользователей, которым нужен iPhone меньшего размера по отличной цене.

Новый iPhone SE с кнопкой «Домой»!

Чип A15 Bionic появится в другом iPhone/

Темный лесной зеленый цвет для iPhone 13 и альпийский зеленый для iPhone 13 Pro.

Apple запускает две новые отделки для iPhone 13.

Переходят к iPhone.

Тим Кук одет в синий пуловер и желтый ремешок для Apple Watch, что, вероятно, является данью уважения украинскому флагу.

Тим Кук выходит на сцену с восторженным «Доброе утро!» Он обсуждает Apple TV+ для начала.

Начинаем.